مقتدى الصدر: عدم إستقالة رئيس الحكومة عبد المهدي سيجعل العراق مثل سوريا واليمن

وكالات- أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أن عدم إستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من منصبه سيجعل العراق كسوريا واليمن.

وقال الصدر في بيان صحفي جرى توزيعه اليوم، إن عدم إستقالة عبد المهدي سيعمق الأزمة ولن يحقن الدماء "وسوف لن اشترك في تحالفات معكم".

وتأتي تصريحات الصدر بعد أن حصل على وعد من رئيس كتلة الفتح النيابية، هادي العامري، بالتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي بما تقتضيه المصلحة العامة.

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وكان عبد المهدي قد صرح أمس الثلاثاء بأن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية هو حصول اتفاق بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم كتلة الفتح البرلمانية هادي العامري على تغيير الحكومة من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة مبكرة مجهول أمرها .

ومازال آلاف العراقيين يتظاهرون اليوم في العاصمة بغداد والمحافظات لليوم السادس على التوالي مطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.