وزير الخارجيّة الإيطالي يدعو لإتخاذ "خطوة صغيرة للأمام" بشأن الحوار مع بشار الأسد

وكالات- دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، إلى "إتخاذ خطوة صغيرة إلى الأمام" بشأن الحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ضوء إنطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي تجمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ولكن دي مايو رأى في معرض رده على أسئلة برلمانيين خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ بشأن الأوضاع في سوريا، أن إسقاط العقوبات عن النظام "قد يضعف حالة الزخم الايجابي" الراهنة.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية "حول موضوع التحدث أو عدمه مع (الرئيس) الأسد، أعتقد أن الوقت ناضج لإتخاذ خطوة صغيرة جدًا إلى الأمام، في إطار اللجنة الدستورية التي تمثل المنارة" بإتجاه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.