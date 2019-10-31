رئيس أركان الجيش الجزائري: الإنتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها المحدّد

وكالات - أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أن إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة سيتولى أمرها الرئيس الجديد المنتخب، مشيرا إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل".

وقال صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي اليوم إن "الجيش سيرافق الشعب إلى نهاية المسار الانتخابي لأنه مسعى نابع من الإرادة الشعبية التي تعني الشعب بإستثناء العصابة ومن سار في فلكها".

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وأضاف "السلطة الوطنية المستقلة ستجد مستقبلا كافة أشكال الدعم من قبل جميع مؤسسات الدولة، كما ستحظى بالمرافقة الدائمة من قبل الجيش الوطني الشعبي والأحرار وأخيار أبناء الشعب".

وجاء تصريح قايد صالح بعد يوم من مظاهرات للطلبة ترفض إجراء الانتخابات في ظل ما وصفوه بـ "الظروف غير الديمقراطية" .