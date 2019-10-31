وكالات - أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أن إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة سيتولى أمرها الرئيس الجديد المنتخب، مشيرا إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل".
وقال صالح خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي اليوم إن "الجيش سيرافق الشعب إلى نهاية المسار الانتخابي لأنه مسعى نابع من الإرادة الشعبية التي تعني الشعب بإستثناء العصابة ومن سار في فلكها".
وأضاف "السلطة الوطنية المستقلة ستجد مستقبلا كافة أشكال الدعم من قبل جميع مؤسسات الدولة، كما ستحظى بالمرافقة الدائمة من قبل الجيش الوطني الشعبي والأحرار وأخيار أبناء الشعب".
وجاء تصريح قايد صالح بعد يوم من مظاهرات للطلبة ترفض إجراء الانتخابات في ظل ما وصفوه بـ "الظروف غير الديمقراطية" .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الجزائري: الإنتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها المحدّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.