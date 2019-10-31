البعثات الدبلوماسيّة الإسرائيليّة تغلق أبوابها اليوم في العالم كله... الأسباب

وكالات - من المقرر أن تغلق البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم أبوابها بداية من اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، وحتى إشعار آخر. ومن المقرر أن يشمل الإغلاق جميع السفارات والقنصليات. Advertisements وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإغلاق يأتي في ظل إستمرار النزاع العمالي بين اللجان العمالية في وزارات الخارجية والأمن والمالية. وسبق أن دعا دبلوماسيون إسرائيليون للإضراب العام إحتجاجا على التقليص الكبير في ميزانياتهم.

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