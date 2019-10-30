أميركا تعتزم فرض عقوبات جديدة على تركيا في حالة الضرورة

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، لكنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي أسهم في رفع عقوبات سابقة.

وذكر منوتشين، في مقابلة أُجرِيَت معه في السعودية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية إذا لم تُكلَّل المباحثات بالنجاح.

وقال منوتشين: «الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة، ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور».

كانت وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأميركي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، بحسب «وكالة الأناضول التركية للأنباء» المملوكة للدولة، بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح الاعتراف بقتل الأرمن قبل نحو قرن من الزمن، بوصفه إبادة جماعية، ودعوة المجلس إلى فرض عقوبات، بسبب توغل تركيا في سوريا.

وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الإمبراطورية العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي كون ذلك ممنهجاً، أو يشكل إبادة جماعية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، يهدف للضغط على أنقرة لإيقاف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يسمح لوزارتي الخزانة والخارجية بفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات تركية ضالعة بالعملية العسكرية التي تعرض حياة المدنيين للخطر وتقوض السلام في شمال شرق سوريا.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الأمر يهدف الضغط على أنقرة لوقف عملية "نبع السلام" وفرض وقف إطلاق نار في المنطقة بشكل فوري، وكشفت عن إدراج ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، على لائحة العقوبات تزامنا مع توقيع ترامب على الأمر التنفيذي.