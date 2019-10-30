شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طائفة الأرمن بمصر: اعتراف الكونجرس بجرائم تركيا كشف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أرمن مظلوميان، رئيس طائفة الأرمن فى مصر، أن القرار الذى اتخذه مجلس النواب الأمريكى بالاعتراف لإبادة تركيا للأرمن يعد تحديًا مهمًا لسياسة تركيا المتمثلة فى انكار الجريمة وعرقلة العدالة، ويساهم فى الكفاح من أجل تسوية عادلة وكاملة للجرائم التى ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الشعب الأرمنى خلال الحرب العالمية الأولى.

وأكد أرمن مظلوميان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إحدى الرسائل المهمة فى هذا القرار هى أيضا الإعلان بأن الجرائم والإبادة الجماعية ضد الإنسانية لا تليق للعالم المتحضر، وأن إنكارها أمر غير مقبول، بغض النظر عمن ، ومتى ، وكيف ارتكبت تلك الجرائم.

ولفت رئيس طائفة الأرمن فى مصر إلى أن قرار الكونجرس الأمريكى، كشف الحقيقة والاعتراف من قبل الدول المتحضرة لجرائم الإبادة التى لا تخدم قضيتنا فقط، وإنما تمثل أهمية كبرى لإعادة تأكيد سيادة القيم العالمية و حقوق الإنسان و منع تكرارها في المستقبل لأي شعب اخر.

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وكان مجلس النواب الأمريكي، مرر ، قرارا للاعتراف رسميا بمذابح الأرمن التي ارتكبتها الدولة العثمانية قبل وخلال الحرب العالمية الأولى، وهو مشروع قانون عارضته تركيا بشكل شرس لأنها تنفي أن قتل الدولة العثمانية لأكثر من مليون أرميني في 1915 كان إبادة جماعية.