شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طائفة الأرمن بمصر: اعتراف الكونجرس بجرائم تركيا كشف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أرمن مظلوميان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إحدى الرسائل المهمة فى هذا القرار هى أيضا الإعلان بأن الجرائم والإبادة الجماعية ضد الإنسانية لا تليق للعالم المتحضر، وأن إنكارها أمر غير مقبول، بغض النظر عمن ، ومتى ، وكيف ارتكبت تلك الجرائم.
ولفت رئيس طائفة الأرمن فى مصر إلى أن قرار الكونجرس الأمريكى، كشف الحقيقة والاعتراف من قبل الدول المتحضرة لجرائم الإبادة التى لا تخدم قضيتنا فقط، وإنما تمثل أهمية كبرى لإعادة تأكيد سيادة القيم العالمية و حقوق الإنسان و منع تكرارها في المستقبل لأي شعب اخر.
وكان مجلس النواب الأمريكي، مرر ، قرارا للاعتراف رسميا بمذابح الأرمن التي ارتكبتها الدولة العثمانية قبل وخلال الحرب العالمية الأولى، وهو مشروع قانون عارضته تركيا بشكل شرس لأنها تنفي أن قتل الدولة العثمانية لأكثر من مليون أرميني في 1915 كان إبادة جماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس طائفة الأرمن بمصر: اعتراف الكونجرس بجرائم تركيا كشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.