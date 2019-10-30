DW ©
يدرس بوروسيا دورتموند، بعض البدائل المحتملة تحسبًا لرحيل لاعبه الإنجليزي جادون سانشو، خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة بيلد أن دورتموند بدأ فعليا التحرك من أجل إيجاد بدائل لسانشو، الذي يتمتع باهتمام كبير من أندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
ويوجد على رأس قائمة البدائل، مهاجم هيرتا برلين، خافايرو ديلروسون، وفيران توريس لاعب فالنسيا.
ولعل احتمال مغادرة سانشو لدورتموند مع نهاية الموسم الحالي، أصبح واردًا، خاصة إذا ما وجد النادي الألماني من يدفع بسخاء لشراء عقد الجناح الإنجليزي.
ويبدو أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 115 مليون يورو، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور”، للحصول على خدمات سانشو.
وفيما يتوفر ديلروسون خريج مدرسة أياكس، على عقد يمتد حتى صيف 2022 مع هيرتا برلين، فإن عقد مهاجم فالنسيا توريس سينتهي في صيف 2021، لكن دورتموند سيكون في منافسة قوية مع برشلونة وليفربول وتوتنهام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قرر المغادرة نهاية الموسم.. دورتموند يحدد بديل نجمه الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.