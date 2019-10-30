حقق نقطته الأولى في البطولة.. برشيد يُوقف انتصارات “الماط” ويجبره على اقتسام النقاط

حسم التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، المباراة التي جمعت اليوم الأربعاء، بين فريقي يوسفية برشيد والمغرب التطواني، لحساب لقاء مؤجل عن الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية.

وأحرز المالي عبدولاي سيسوكو هدف الضيوف في الدقيقة 28، منهيا الشوط الأول للمواجهة التي احتضنتها أرضية الملعب البلدي ببرشيد، بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ونجح الفريق الحريزي في الفصل الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 86 من تعديل الكفة، بواسطة اللاعب زكرياء فاتي، قبل أن يعلن سليمان العاطيفي حكم اللقاء عن نهايته بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وعزز المغرب التطواني بهذا التعادل، صدارته لجدول الترتيب رافعا رصيده للنقطة العاشرة، مع مباراة ناقصة، بعدما حقق الفريق ثلاثة انتصارات سابقة، حيث أطاح بكل من الجيش الملكي بثناىية نظيفة في الأسبوع الأول، وتفوق بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية على مضيفه رجاء بني ملال، ثم أضاف نهضة الزمامرة في الدورة الثالثة إلى قائمة ضحاياه، بالتغلب عليه بهدف دون رد.

من جهته، منح تعادل اليوم، أول نقطة ليوسفية برشيد في بطولة هذا الموسم، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، إذ سقط في الجولة الأولى أمام ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، ثم انهزم الأحد الماضي، في اللقاء المؤجل عن الدورة الثانية، الذي جمعه بمضيفه الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما أن للفريق مباراتين ناقصتين.