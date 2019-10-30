رسميا.. نهائي كأس العرش خارج مدينة الرباط وهذه هي المدينة التي ستحتضنه

كشفت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العرش للموسم الرياضي 2019/2018.

وحددت جامعة اللعبة، الملعب الشرفي بمدينة وجدة، مسرحا للمباراة النهائية، وذلك يوم 18 نونبر من الشهر القادم.

وتتنافس أربعة أندية على الظفر بالكأس، بعدما ضمنت تأهلها للمربع الذهبي، وهي حسنية أكادير، والدفاع الحسني الجديدي، والاتحاد البيضاوي، ثم المغرب التطواني.

ويواجه المغرب التطواني على أرضية ملعب مراكش الكبير حسنية أكادير في نصف النهائي الأول، وذلك يوم 9 نوببر بداية من الساعة السابعة مساء.

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ويحتضن في اليوم الموالي، وفي التوقيت ذاته ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، المباراة الثاني عن المربع الذهبي بين فريقي الاتحاد البيضاوي والدفاع الجديدي.

وتأهل الفريق السوسي إلى دور النصف عقب تغلبه على مضيفه اتحاد طنجة بهدف نظيف، بعد التمديد، في مباراة الربع، بينما بلغ “الماط” الدور نفسه بانتصاره الكبير على ضيفه سريع واد زم بأربعة أهداف لواحد.

وحجز “الطاس” بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بفوزه بأربعة أهداف لاثنين على الاتحاد الزموري للخميسات، فيما تأهل فارس دكالة بتغلبه على شباب أطلس خنيفرة بثلاثية نظيفة.