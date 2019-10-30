إدارة أولمبيك آسفي تحدد عدد تذاكر جماهير الترجي والأخيرة غاضبة

خصص إدارة نادي أولمبيك آسفي 300 تذكرة لصالح جماهير فريق الترجي التونسي، وذلك قبل المباراة التي ستجمع بينهما، يوم الأحد المقبل، بملعب “المسيرة الخضراء” برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.
وراسلت إدارة النادي المسفيوي، نظيرتها التونسية، بخصوص العدد الذي ستخصصه لجماهير فريقها، في حال ما تنقل أنصار النادي من تونس، صوب حاضرة المحيط، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للفريق.
هذا العدد خلف ردود افعال غاضبة من طرف أنصار النادي التونسين، التي كانت تنتظر عدد أكبر من ذلك، غير أن سعة ملعب المسررة الضعيفة، أجبرت إدارة الـ”OCS” على تحديد هذا العدد.
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