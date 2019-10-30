مسرحية "الثنائي المرح" في جولة عروض جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتجهز مسرح المجد، في هذه الأيام، لإطلاق جولة جديدة من العروض لمسرحية "الثنائي المرح"، التي ألفها الأميركي نيل سايمون وترجمها إلى العربية الفنان إياد شيتي، و ستشمل الجولة: الناصرة، كفر ياسيف، كفر قرع، كرميئيل، معلوت ترشيحا والرملة

وتحكي المسرحية قصة ممثلَين متقاعدين، هما ويلي كلارك وآل لويس، من تمثيل يوسف أبو وردة ومكرم خوري، اللذان عملا معا على مدار 43 عاما وخرجا للتقاعد وهما على خصام. يعرض عليهما برنامج تلفزيوني تصوير حلقة لتكريم نجوم الكوميديا، وهي فرصة العمل الوحيدة المعروضة عليهما.

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وتطرح المسرحية عدة أسئلة منها: ماذا يحدث لمن أضحك العالم على مدار نصف قرن، حين يصل جيله الذهبي؟ مما يعتاش وكيف يحيى في ظل مجد يتلاشى؟ كيف يفكر وكيف يحافظ على الأمل؟

ويذكر أن عرض لـ"الثنائي المرح" كان آخر العروض التي استقبلها مسرح الميدان في حيفا، قبل الإعلان عن إغلاقه رسميا في الشهر الأخير. وقد لاقت المسرحيّة إقبالا كبيرا ونجاحًا باهرًا، حيث برز أداء النجمين يوسف أبو وردة ومكرم خوري اللذين أعادتهما "الثنائي المرح" إلى خشبة المسرح بعد طول غياب مثل بطلي المسرحيّة تقريبا.