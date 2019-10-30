مانشستر سيتي يضع خطة لضم بديل ساني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لضم لاعب بديل تحسبا للرحيل المحتمل لنجمه الألماني، ليروي ساني، هذا الموسم.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يستعد لشراء ميكيل أويارزابال، نجم ريال سوسييداد، هذا الموسم.
ويتضمن عقد أويارزابال مع سوسييداد شرطا جزائيا بقيمة 68 مليون إسترليني، وهو ما ينوي مانشستر سيتي تفعيله، بعد حالة التألق التي يعيشها اللاعب هذا الموسم بالدوري الإسباني.
وسجل أويارزابال 4 أهداف وصنع 3 أخرى في 10 مباريات شارك بها مع سوسييداد في الليغا منذ بداية الموسم الجاري ليساهم في احتلال فريقه المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإسبانية حتى الآن.
وبدأ السيتي مراقبة اللاعب ذو الـ22 عاما لأول مرة، الصيف الماضي، عندما تألق مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.
وكان ساني يحظى بمطاردة قوية من بايرن ميونخ، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع هذا الموسم.
وتفاوض ممثل ساني قبل ذلك مع السيتي بشأن شروط الرحيل، لكن النادي الإنجليزي تمسك بالحصول على 145 مليون إسترليني، وهو ما مثل حجرة عثرة أمام أي مفاوضات مع أندية أخرى.
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