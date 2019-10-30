أتلتيكو مدريد يرد على إمكانية ضم راكيتيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ردّ على إمكانية تعاقده مع نجم نظيره برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت اليوم، الأربعاء، أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت أن بعض المصادر من داخل أتلتيكو مدريد، نفت ارتباط النادي بالتعاقد مع راكيتيتش أو التواصل مع ممثليه.

وسبق أن انتشرت الكثير من الأنباء بشأن رحيل إيفان راكيتيتش عن برشلونة هذا الموسم، بعدما فقد اللاعب مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا.

يذكر أن تألق الهولندي فرينكي دي يونغ القادم من أياكس، وراء تقلص حظوظ إيفان راكيتيتش في المشاركة خلال الموسم الحالي.