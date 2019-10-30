شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيخ عراقي لخامنئ: لعبتك سنة وشيعة انكشفت والان مع التفاصيل
وقال المتظاهر وهو شيخ عراقي،"رسالة أوجهها لعلي خامنئي، الرسالة اسحب ذيولك من العراق، بعد لعبتك مع السنة والشيعة راحت من العراق.. صرنا وحدة.. كردي شيعي سني.. أي مذهب كان.. المهم عراقي بدون تبعيه لأحد".
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