شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيخ عراقي لخامنئ: لعبتك سنة وشيعة انكشفت والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مصور، لأحد المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، والذي بدوره يوجه رسالة إلى "خامنئي"، ليطالبه برفع يده عن العراق وسحب ذيول طهران من بلاده.

وقال المتظاهر وهو شيخ عراقي،"رسالة أوجهها لعلي خامنئي، الرسالة اسحب ذيولك من العراق، بعد لعبتك مع السنة والشيعة راحت من العراق.. صرنا وحدة.. كردي شيعي سني.. أي مذهب كان.. المهم عراقي بدون تبعيه لأحد".