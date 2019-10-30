شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخزانة الأمريكية تحذر تركيا من فرض عقوبات جديدة والان مع التفاصيل

أعلن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشين"، في نبأ عاجل نقلته وكالة أنباء روسيا اليوم منذ قليل، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تحتفظ بلائحة عقوبات تستهدف النظام التركي، وذلك حال تم رصد اي اختراقات او اعتداءات من جانب القوات التركية في شمال شرقق سوريا، قائلًأ: "سيتم اللجوء للعقوبات إذا لزم الأمر".

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