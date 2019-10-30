هبوط النفط ومخاوف الحرب التجارية تطغى على تراجع المخزونات

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 % إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0735 بتوقيت غرينتش، وكان انخفض إلى 61.32 دولار. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.3 % إلى 55.39 دولار للبرميل، وتراجع في وقت سابق لمستوى متدٍن عند 55.16 دولار.

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