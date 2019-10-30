تسجيل حالات اختناق واصابات بين صفوف متظاهري التحرير

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل حالات اختناق واصابات بين صفوف متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهري التحرير يحاولون عبور الخط الاول من جسر السنك وهنالك واطلاق كثيف للقنابل الدخانية"، مشيراً الى "تسجيل حالات اختناق واصابات تقدر بالعشرات".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.