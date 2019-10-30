قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بلائحة عقوبات تستهدف تركيا، وسيتم اللجوء إليها "إذا لزم الأمر".



وفي رده على سؤال حول وجود لائحة العقوبات، أجاب منوتشين بالقول "الجواب هو نعم، لا زلنا نملك تلك اللائحة، لكن لا يوجد ما يدفعني للقول إننا سنستخدمها (...) نحن سعداء بما آلت إليه الأمور". وأضاف الوزير في مقابلة أجراها بالمملكة السعودية ، أن لائحة عقوبات بأهداف تركية جديدة قد جرى إعدادها وتقديمها لنائب الرئيس مايك بينس لدفع أنقرة للتفاوض حول وقف إطلاق النار، غير أنه لم يخف رضاه عن سير عملية وقف إطلاق النار في سوريا لحد الآن.وفي رده على سؤال حول وجود لائحة العقوبات، أجاب منوتشين بالقول "الجواب هو نعم، لا زلنا نملك تلك اللائحة، لكن لا يوجد ما يدفعني للقول إننا سنستخدمها (...) نحن سعداء بما آلت إليه الأمور".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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