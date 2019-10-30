المعارضة الإيرانية تحذر من استغلال طهران لأوضاع العراق ولبنان

عقدت المعارضة الإيرانية، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في الكونجرس الأمريكي بمشاركة بعض الأعضاء، وذلك للتحذير من خطر النظام الإيراني على استغلال الأوضاع في العراق ولبنان.



وقال عضو الكونجرس الأمريكي ديفيد شويكيرت إن هناك خطرا من النظام الإيراني على المنطقة العربية وهو ما يظهر تأثيره في دول عدة كالعراق ولبنان وسوريا واليمن.



وأكد شويكيرت أن الوقوف ضد نظام طهران ضروري للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحا أن الشعب الإيراني هو الوحيد القادر على إنجاح ثورته والتخلص من هذا النظام القمعي.

وفي السياق ذاته، أضاف علي جعفر زادة نائب رئيس مجلس المعارضة الإيرانية في واشنطن أن النظام الإيراني ينشر إرهابه في كل دول المنطقة العربية، ويستغل في ذلك التوترات الداخلية سواء في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

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وأكد زاده، خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن هناك خطرا كبيرا من النظام الإيراني على المنطقة العربية، والقضاء عليه ضرورة لاستقرار المنطقة بشكل عام.





وحذر من استغلال إيران لما يحدث في لبنان وبسط نفوذها عن طريق ذراعها مليشيا حزب الله.

وتشهد كلا من لبنان والعراق حراكا شعبيا ضد النفوذ الإيراني والفساد، ففي بغداد استؤنفت الاحتجاجات، فجر الجمعة الماضية، بعد توقف لفترة وجيزة، إذ يشكو العراقيون من أن المليشيات الطائفية المرتبطة بإيران شيدت إمبراطوريات اقتصادية، وسيطرت على مشاريع الدولة للتعمير كما تتوسع لأنشطة تجارية غير مشروعة.

وفي لبنان تدفق مئات الآلاف على الشوارع مطالبين باستقالة حكومة تهيمن عليها الفصائل الموالية لإيران، فضلا عن التركيز على المحن الداخلية.