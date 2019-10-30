وفد أوروبي في السودان لدعم الفترة الانتقالية

أرسل الاتحاد الأوروبي وفداً رفيع المستوى إلى الخرطوم لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة الانتقالية مع الحكومة السودانية، والقوى السياسية والمدنية، وكيفية دعم إصلاحات التغيير بالسودان.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوربي في السودان، الأربعاء، وصول الوفد إلى الخرطوم، وتستمر زيارته حتى الخميس.

ويترأس الوفد جان كريستوف بيليارد، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، ونائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بجانب المدير العام للتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوروبية، كوين دوينز، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، ألكساندر روندوس.

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وقال البيان، إن الغرض من الزيارة مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها، بجانب التباحث مع القوى السياسية والمدنية في السودان حول الطريق التي يمكن بها الاتحاد الأوروبي من دعم إصلاحات التغيير المتوقعة.

وأضاف: "من المتوقع أن يجتمع الوفد الزائر مع رئيس الوزراء حمدوك، والعديد من الوزراء في الحكومة الانتقالية وأعضاء المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تنفذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في السودان".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، روبرت فان دن دول، بحسب البيان إلى أن الزيارة رفيعة المستوى تعد الثانية من نوعها للسودان خلال شهر واحد.

وأوضح أن الغرض الرئيسي من الزيارات التعرف على جهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في الفترة الانتقالية ومعرفة أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوربي لأولويات الحكومة.

وتابع: "الهدف الثاني الوصول إلى رؤية مشتركة مع الحكومة السودانية حول دور الاتحاد الأوروبي ودعمه في الفترة المقبلة، ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة وفهم عميق وتنسيق إقليمي ودولي لمساعدة السودان تقنيًا وماليًا وسياسيًا في هذه المرحلة الحساسة".