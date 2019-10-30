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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي لبناني: استقالة الحكومة ضربة لكل الطبقة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
أماني عزام
قال الدكتور أسعد السحمراني مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، إن إستقالة الحكومة اللبنانية، إنجاز تاريخي وضربة لكل الطبقة السياسية.
وأشار "السحمراني"، في تصريح خاص، إلى أن هناك الكثير من المطالب التي ينتظرها الحراك الشعبي الذي تجاوب مع الجيش والقوى الأمنية في فتح الطرقات ،وبقيت اعتصاماته في ساحات عامة يترقب التنفيذ لمطالبه المذكورة وإلا عاد إلى السياحات والطرقات
وأكد مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، إلى أن الشعب لديه 4 مطالب مهمة هي:
(١)- تشكيل حكومة وطنية مستقلة فيها اختصاصيون من اهل النزاهة والخبرة .
(٢)- الحكومة انتقالية برنامج عملها هو استرجاع الاموال المسروقة من الفاسدين وضبط الهدر في المال العام .
(٣)- تنجز الحكومة قانون انتخابات يلتزم الدستور ويمنع المال السياسي الانتخابي ،وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال سنة من تاريخه .
(٤)- واجب الحكومة ترك الاستقلالية للقضاء ليمارس دوره في محاكمة المرتكبين من الفاسدين ومن سرقوا المال العام او اغتصبوا ملكيات عقارية عامة . مدة الحكومة ستة أشهر .
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