سياسي عراقي: ثورتنا أسقطت الشعارات الطائفية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أماني عزام

قال الدكتور علي رسول الربيعي، السياسي والأكاديمي العراقي، إن تظاهرات العراقية وحدت العراقيين حول مبادئ الوطنية واسقطت الشعارات الطائفية الزائفة.

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وأوضح "الربيعي" في تصريح خاص، أن الشباب العراقي اليوم يطالب بدولة علمانية تفصل الدين عن السياسة ويدعو إلى إبعاد رجال الدين.

ولفت إلى أن الثورة اندلعت ضد النظام السياسي الذي تفشى فيه الفساد بعد أن وصلت القوى الطائفية الحاكمة ومليشياتها إلى ارتكاب جرائم قتل ضد العراقيين وسفك دمائهم على الأسفلت بدون أي اعتبار لا لدين ولا لقيم ولا حقوق الأنسان .

ولفت السياسي والأكاديمي العراقي، إلى أن انتصار المظاهرات يعتمد على قوتها وزخمها واستمراريتها وتحولها الى فعل سياسي منظم بديلا عن القوى المدعومة من ايران وأمريكا.