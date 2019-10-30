شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر: الشعب اليمني في قلب واهتمام القيادة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن المواطن اليمني والشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة وشعب المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير آل جابر اليوم (الأربعاء) بوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، وذلك بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض.

وأوضح آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، التي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني.