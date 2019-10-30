تصنيف 28 كيانا وفردا داعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صنفت رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وأوضحت في بيان مشترك أمس أن الدول السبع الأعضاء في المركز نفذت التصنيف المشترك لـ25 اسما مستهدفا لانتمائهم لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، حيث إن عددا من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج)، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

ويعد ما قام به المركز من تعطيل منسق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب موقفا موحدا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة. إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي. ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.

كما أن المملكة تصنف ثلاثة أسماء أخرى إضافة إلى الأسماء الـ25 المصنفة من قبل المركز، وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (أ /‏ 21)، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه نتيجة لإجراء هذا اليوم، يتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ(28)، كما يحظر على جميع الأشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة، وهي على النحو التالي:

1. الاسم: قوات المقاومة الإيرانية الباسيج

معروفة باسم: باسيج، معروفة باسم: باسيجي ملي، معروفة باسم: تعبئة المنظمة المقموعة، معروفة باسم: منظمة التعبئة الوطنية، معروفة باسم: تعبئة المقاومة الوطنية، معروفة باسم: قوة تعبئة المقاومة، معروفة باسم: منظمة الباسيج للمقاومة، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

2.الاسم: بونياد تافون باسيج

معروف باسم: مؤسسة باسيج التعاونية، الموقع: طهران، إيران، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

3.الاسم: بنك اقتصاد مهر

معروف باسم: بنك مهـر الغير ربحي، العنوان: 182 شارع شاهـد توحيدي، (كولستيان الرابع) حي باسداران، طهران، إيران، الرمز البريدي: 1666943 الموقع الالكتروني: http://www.mebank.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

4.الاسم: بنك ملة

العنوان: مبنى المكتب الرئيسي، 276 حي تالغاني، طهران، إيران، شيفرة التحويل: IRTHBMN ملاحظة: جميع الفروع حول العالم. الموقع الالكتروني: www.bankmellat.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

5.الاسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات

معروف باسم: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات، معروف باسم: شركة مهر الاقتصادية الإيرانية، معروف باسم: استثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية، رقم الهوية الوطنية: 10101863528. العنوان: رقم 48، الحي 14، شارع إحمان قصير، ميدان أرجنتينا، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

6.الاسم: شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية

رقم التسجيل: 246077. رقم الهوية الوطنية: 10102867151. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، طهران، إيران.

7.الاسم: شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية

معروف باسم: شركة نيجن ساهل الملكية، رقم الهوية الوطنية: 322430. رقم التسجيل: 10103589144. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، ميدان أرجنتيننا، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

8.الاسم: مجموعة اقتصاد مهر المالية

رقم الهوية الوطنية: 10101471388. الموقع: طهران إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

9.الاسم: شركة تكنوتار الهندسيــة

رقم التسجيل: 13807رقم الهوية الوطنية: 1086165880.العنـــوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

10.الاسم: شركة تكتر للاستثمار

رقم التسجيل: 263015. رقم الهوية الوطنية: 10103804463.العنوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

11.الاسم: شركة إيران لصناعة الجرارات

معروف باسم: إيران لصناعة الجرارات. العنوان: حي صفابود غاراني، كم 9/5 شارع كارج الخاص، في زاوية شارع يازار زارين، مقابل شهاب خضرو، مكتب هندسة الجرارات، طهران، إيران. الموقع الالكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

12.الاسم: شركة إيران لتطوير مناجم الزنك

العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حيث ماغما فراحان، طهران، إيران. العنوان رقم 45، الشارع الرابع، حي أمير عالمي غازانفاري، أتماديا، زانجان، إيران الموقع الالكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

13.الاسم: كالسيمين

معروف باسم: كالسيمين، العنوان: رقم 12، شارع بلال حبشي، حي خرامشاهار، زانجان، إيران. الرمز البريدي: 4516773541 العنوان: الطابق الثاني، رقم 13، شارع جي تي/حي غايم مغام فرحاني، طهران، إيران الرمز البريدي: 1586868513. الموقع الالكتروني: www.calcimin.com . تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

14.الاسم: شركة قشم للصهر والتخفيض

معروف باسم: مجمع قشم للصهر والتخفيض، العنوان: شارع 20 كم دار عن تو لوت، جزيرة قشم، إقليم هورموزجان، إيران الموقع الالكتروني: www.gzsc.ir . تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

15.الاسم: شركة بندر عباس لإنتاج الزنك

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رقم التسجيل: 3249رقم الهوية الوطنية: 1080000606618. العنوان: رقم 15، ممر زارير، شارع تركمنستان، حي متهاري، طهران، إيران، الرمز البريدي: 1565613115. الموقع الالكتروني: www.bzpc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

16.الاسم: شركة زانجان لإنتاج الحمض

معروف باسم: زانجان صانعي الحمض والفاند رونيكاران معروف باسم: زانجان صانعي الحمض معروف باسم: حمض زانجان سازان، العنوان: نهاية شارع باهريفاري العاشر، بلدة زنك الصناعية، 5 كلم من شار بيجار، زانجان، إيران. الموقع الالكتروني: www.acidsazan.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

17.الاسم: الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية

رقم التسجيل: 6181 العنوان: شارع باهريفاري السادس، قرية الخاصة بالزينك، 5 كلم من شارع بيجار، زانجان، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

18.الاسم: شركة أصفهان مباركة للحـديد

معروف باسم: شركة مباركة للحـديد الرقم التجاري: 411175869887. رقم الهوية الوطنية: 10260289464. العنوان: ص.ب. 161-84815، مباركة، أصفهان، إيران. الرمز البريدي: 11131-84881 مكتب المصنع: شركة مباركة للحـديد، مباركة، أصفهان إيران. عنوان مكتب أصفهان: شركة مباركة للحـديد، شارع سعادة عباد، ميدان أزادي، أصفهان، إيران. عنوان مكتب طهران: شركة مباركة للـحديد/ رقم 2، ممر كول أزين، شارع كوهستان، ميدان كتاب، سعادة عباد، طهران، إيران. الموقع الالكتروني: www.en.msc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

19.الاسم: شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار

رقم التسجيل: 20397 العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حي غايم مغام فرحاني، طهران إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

20.الاسم: البنك الفارسي

شيفــرة التحويل: BKP AIRTH ملاحظة: جميع الفروع حول العالم، العنوان: رقم 4، شارع زارافشان، جادة شاهد فرحزادي، شاهراك عودس، طهران، إيران، الموقع الالكتروني: www.parsian-bank.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

21.الاسم: بنــك سينا

معروف باسم: معهد سينا للتمويل والائتمان. العنوان: بين شارعي ميريماد ومفاتح، حي متهاري، طهران، إيران. الرمز البريدي: 15888-6457 الموقع الالكتروني: www.sinabank.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

22.الاسم: مجموعة باهمان

العنوان: رقم 37، جادة سابا، شارع أفريقيا، ص.ب. 14335-835، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1917773844. الموقع الالكتروني: www.bahmangroup.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

23.الاسم: شبل محسن الزيدي

معروف باسم: شبل الزيدي، معروف باسم: شبل محسن أبوإياد الزيدي، معروف باسم: حجي شبل محسن، معروف باسم: مهدي جعفر صـــــــالح، معــــــروف باسم: شبل حجي، تاريخ الميـلاد: 28 أكتوبر 1968، مكان الميلاد: العراق، معلومات إضافية: مرتبط بالحرس الثوري الإيراني- قوات القدس وحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

24. الاسم: يوسف هاشم

معروف باسم: يوسف هاشم، معروف باسم: صادق حجي، معروف باسم: سيد صادق، تاريخ الميلاد: 1963، مكان الميلاد: بيروت، لبنان، الجنس: ذكــر، معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

25.الاسم: محمد عبدالهادي فرحات

معروف باسم: محمد فرحات، تاريخ الميلاد: 6 أبريل 1967م. مكان الميلاد: الكويت. الجنس: ذكـر. رقم جواز السفر: RL 2274078. معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

26. الاسم: عدنان حسين كوثراني

معروف باسم: عدنان الكوثراني، معروف باسم: عدنان محمد الكوثراني معروف باسم: عدنان الكوثراني. تاريخ الميلاد: 2 سبتمبر 1954. مكـــان الميلاد: لبنان. الجنس: ذكر، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

27.الاسم: جـواد نصرالله

معروف باسم: جواد نصر الله. معروف باسم: محمد جواد نصر الله. تاريخ الميلاد: 24 مايو 1981. الجنسية: لبنان. معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

28.الاسم: قاسم عبدالله علي

معروف باسم: قاسم عبدالله، معروف باسم: قاسم عبدالله أحمـد، معروف باسم: قاسم المؤمن، تاريخ الميلاد: 1989، تاريخ ميلاد بديل: 1990. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019.

الدول الـ7 تشمل:

السعودية

الولايات المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت