الأمم المتحدة تطالب بتجنب العنف والتحريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة على أهمية حماية الأرواح وتجنب اللجوء إلى العنف والتحريض على المناوشات، وضرورة البحث عن حل سياسي في البلد الذي يشهد احتجاجات منذ أسبوعين، عقب تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام «إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على السلام وتجنب العنف، ويعرب عن أمله في إيجاد حل سياسي للحفاظ على الاستقرار والسلم في البلد».

وفيما يتعلق بأحداث العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في لبنان اليوم قال حق: «إننا نعارض بشدة كل الهجمات التي تعيق المظاهرات السلمية في كثير من دول العالم ومن بينها لبنان».

وأضاف: «إن الأمم المتحدة تشدد على الحاجة لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين، وأن المنظمة الدولية ستتدخل في نطاق ما تسمح به الحكومة اللبنانية والأحزاب، مؤكدة أن يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على تواصل دائم مع الأطراف اللبنانية».