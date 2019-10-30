12 ديسمبر موعدا للانتخابات المبكرة في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، وصوت 438 من أعضاء مجلس العموم البريطاني لمصلحة إجراء الانتخابات مقابل معارضة 20 عضوا.

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ورفض أعضاء البرلمان تعديلا على التشريع يسعى لتقديم موعد الانتخابات إلى 9 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي فضله بعض أعضاء المعارضة.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على منح بريطانيا تأجيلا مرنا لمدة ثلاثة أشهر على مغادرتها من الاتحاد حتى 31 يناير المقبل، مما أتاح الوقت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال جونسون: إن هناك حاجة لبرلمان جديد لتأمين «تفويض جديد لتلبية رغبة المواطنين وإتمام البريكست».