الحوثي يستغل المولد النبوي للزج بالأطفال في ساحات القتال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مراقبون أن الميليشيات تتخذ من المناسبات الدينية والأعياد وسيلة للتحشيد، وتعزيز جبهات القتال والزج بالأطفال إلى المعارك في الجبهات، وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية اتخذت من مناسبة المولد النبوي تظاهرة سياسية، وكثفت من عقد الدورات الطائفية لأبناء القبائل بمناطق سيطرتها للالتحاق بالجبهات، في أعقاب تراجع شعبية الميليشيات الإرهابية.

ميدانيا ثمن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، ما يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة من مساندة ودعم للشعب اليمني في هذه المعركة الدفاعية، لصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

ووصف استهداف وزارة الدفاع بعمل إرهابي بأنه ضمن سلسلة أعمال إرهابية تستهدف الشعب اليمني وقواته المسلحة، والتي تخوض معارك ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون.

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ونجا وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، من هجوم صاروخي استهدف مقر قيادة وزارة الدفاع الموقت في معسكر «صحن الجن»، خلال اجتماع للوزير بكبار القادة العسكريين، ما أسفر عن مقتل جنديين.

من جهته عقد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي أحمد محروس أمس، اجتماعا موسعا باللجنة الأمنية والعسكرية ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، لمناقشة تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة إعصار»كيار» وحشد الإمكانات لمواجهة الاحتمالات المتوقعة وبما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجه محروس في الاجتماع الذي حضره قائد قوات التحالف بسقطرى ووكيل المحافظة لشوؤن الجزر، برفع الجاهزية القصوى والاستعداد التام بجميع الكوادر الطبية والطواقم الصحية، تحسبا لأي طارئ قد تنتجه العاصفة الإعصارية «كيار».

وتطرق الاجتماع إلى تشكيل فرق دعم ومساندة من المتطوعين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي ستكون في الميدان أثناء العاصفة إن وصلت المحافظة، ورفع درجة الجاهزية والإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي المخاطر المتوقعة.

مشاهدات يمنية