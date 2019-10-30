السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت أجرى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباحثات رسمية أمس، بحضور ولي العهد الكويتي نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك وعدد من كبار مسؤولي البلدين. وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، أن المباحثات تناولت العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، وتوسيع أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك، وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرافق الملك عبدالله الثاني وفد يضم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعددا من كبار المسؤولين.



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كانت هذه تفاصيل خبر قضايا المنطقة على طاولة أمير الكويت وملك الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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