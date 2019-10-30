السعودية تدعو لاتساق مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دعت السعودية المجتمع الدولي إلى أن تكون عمليات مكافحة الإرهاب في أي مكان في العالم متسقة مع حقوق الإنسان ومنسجمة مع قوانينه وشروطه ومبادئه.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في مداخلة خلال استعراض تقرير القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب عن تأييد المملكة للبيان الذي تقدمت به دولة الكويت باسم مجموعة الدول العربية.
وقال «أود أن أضيف أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو لون أو عرق أو فئة وإنما هو آفة عامة ينبغي محاربتها، مؤكدا أن المملكة تعنى برعاية حقوق المسلمين في جميع أنحاء العالم وتتعامل بهذا الشأن بصورة ثنائية مع كل دولة يوجد فيها مسلمون ويمارسون فيها حقوقهم».
وأضاف «أننا ندرك أن الحق في التنمية والحق في الحياة والتحرر من الفقر والجوع والمرض من أهم حقوق الإنسان ونحيي جهود الصين الرامية إلى رفع مئات الملايين من الصينين من تحت قبضة الفقر والجوع والمرض».
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