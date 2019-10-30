علماء اليمن: نرفض محاولات الحوثيين فرض عقائدهم المنحرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استنكر نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد المعلم ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإيرانية من ممارسات تستهدف عمق المجتمع اليمني من خلال تسميم الأفكار وتغيير النهج القويم للمجتمع، مؤكدا أهمية دور العلماء في مقارعة الأفكار المنحرفة، مشيدا بالدور الكبير للتحالف العربي بقيادة السعودية، وما بذله في سبيل التصدي لهذا المشروع الظلامي التدميري.

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بدوره قال وزير الدولة اليمني الدكتور عبدالرب السلامي «إن مشكلة اليمن سببتها ثلاثة مشاريع، المشروع الإيراني بأدواته «الحوثيين»، ومشروع التقسيم والتمزيق، ومشروع إسقاط الشرعية والمرجعية الدستورية للجمهورية، وإنها مشاريع تخدم الأجندات الإيرانية، والصهيونية في المنطقة، وإن هناك تبادل مصالح بين المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني».

وأشار السلامي إلى أن عاصفة الحزم وجهود المملكة وقفت حجر عثرة أمام تلك المشاريع الثلاثة مجتمعة، معبرا عن شكره للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ على وقوفهم إلى جانب اليمنيين في هذه المرحلة، ومشيدا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم الدعوة والدعاة في اليمن والعالم الإسلامي، وحرصها على متابعة ورعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن.

من جهته أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الشيخ عبدالسلام الخديري إلى أن المجتمع اليمني بكل شرائحه يرفض الفكر الإيراني، ويرفض محاولات الحوثيين فرض عقائدهم المنحرفة، مؤكدا أن هناك ممانعة حقيقية عكستها انتفاضات الطلاب والقبائل ضد أفكار الميليشيات وأجندتها في اليمن.