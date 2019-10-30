من العرب السنة وعضو بالتنظيم.. وقتل البغدادي أحد أقاربه.. من هو العميل المتخفي الذي أرشد عن مكان زعيم «داعش» وكم سيحصل من أموال؟

الموجز

"عربي "داعشي" قتل التنظيم المتطرف أحد أقاربه، انتقم من أبو بكر البغدادي، وقدم للأميركيين معلومات تفصيلية عن تصميم غرف المجمع السكني الذي كان يحتمي فيه، حيث هاجمته "قوة دلتا" فجر السبت الماضي، على حد ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اليوم. ونشره موقع "العربية- نت".



قتلت القوات الأميركية الخاصة زعيم تنظيم داعش "البغدادي" في غارة على مخبئه ليل الأحد الماضي، بحسب ما أفادت السلطات الأميركية. وذكرته الوكالات العالمية.

العميل المتخفي

من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ وعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها، وفقما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء.

كان عضوًا في تنظيم داعش

وقالت الصحيفة إن العميل الذي كان عضوا في تنظيم داعش وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد في الإشراف على ترتيب مخبئه في سوريا.

وقتلت القوات الأميركية الخاصة البغدادي في غارة على مخبئه ليل الأحد الماضي، بحسب ما أفادت السلطات الأميركية.

المخبر موجود وقت الغارة

وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين.

ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وإلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي غرفة غرفة، بحسب الصحيفة.

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الاستخبارات الكردية

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة وانقلب على التنظيم المتشدد بعد أن قتل أحد اقاربه.

التحقق من مصداقيته

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه إلى الأميركيين الذين امضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، بحسب الصحيفة.

لم يتم الكشف عن جنسيته العربية

ذكرت صحيفة "واشنطن" أيضاً أن "المنتقم الداعشي" الذي لم يتم الكشف عن جنسيته العربية بعد، تم إخراجه برفقة عائلته من محافظة إدلب بعد قتل البغدادي بيومين، ومن المتوقع تسليمه الجائزة الموضوعة لقاء معلومات تكفل اعتقال أو قتل البغدادي البالغ 48 سنة، وقيمتها 25 مليون دولار، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، ذكروا أن المنشق "الداعشي" تم زرعه في بادئ الأمر على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي سلمت إدارة ملفه إلى الاستخبارات الأميركية، فأجرت فحصاً دقيقاً استمر أسابيع للتأكد من خلفية المخبر.

مساعد للبغدادي

وقال أحد المسؤولين المطلعين بشأن المخبر، إن الرجل كان مساعداً موثوقاً به كلف بتقديم الخدمات اللوجستية، وساعد البغدادي على الانتقال بين البيوت الآمنة في منطقة إدلب قبل الانتقال إلى المجمع حيث لقي مصرعه مع "دواعش" آخرين.

وأهم ما قدمه المخبر للاستخبارات الأميركية من معلومات عن البغدادي، بأنه كان يتنقل دائماً وهو يرتدي حزاماً ناسفاً حتى يفجر نفسه فيما لو تمت محاصرته في مكان ما. كما كشف المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن المخبر كان موثوقاً من طرف البغدادي، إلى درجة أنه رافق عائلة البغدادي للحصول على الرعاية الصحية.

حادث أفغانستان

وأضاف المسؤولون أنه تم فحص خلفية المخبر جيداً حتى لا تتكرر كارثة 2009 بمدينة خوست في أفغانستان، عندما قام مخبر أردني وعد بتقديم معلومات عن زعماء القاعدة، بتفجير نفسه خلال لقاء مع عناصر استخباراتية، فمقتل بما فعل 7 عملاء استخبارات أميركيين، إضافة إلى ضابط أردني رفيع وسائق أفغاني.