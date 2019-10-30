أنقرة تستدعي السفير الأميركي بعد "قانون إبادة الأرمن"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو

وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي كون ذلك ممنهجا أو يشكل إبادة جماعية.

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وفي وقت سابق من الثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يصف "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الأرمني.

مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في شهر أبريل الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11 فقط.

ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأميركي خلال فترة قصيرة، وحالة الموافقة عليه سيكون نافذا.