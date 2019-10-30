شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. محلية البرلمان تناقش عدد من مشاكل الطرق وتعد بحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأربعاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: "محلية البرلمان" توصى بحل مشكلات طرق البحيرة حفاظا على أرواح المواطنين نائب بـ"دفاع النواب": صحوه أجهزة الأمن والضربات الاستباقية جففت منابع الإرهاب لجنة التضامن تستدعى بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة تنفيذا لتكليف رئيس البرلمان Advertisements اتصالات النواب: قانون حماية البيانات الشخصية يشجع المناخ الاستثمارى فى مصر جدل فى البرلمان بشأن مشكلة فندق شيراتون..والحكومة: نذلل العقبات أمام المستثمرين أمين عام "الأعلى للإعلام": لابد من التصدى لظاهرة العنف المدمرة ضد الطفل النائب طارق متولى: القطاع الخاص له دور كبير فى مواجهة المشكلات الاقتصادية

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