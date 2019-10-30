شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس: أردوغان سفاح.. ومارس جرائم ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "الكونجرس الأمريكى" إليوت إنجل، الرئيس التركى رجب طيب ارودغان بـ"السفاح والمستبد".

وأشار إليوت إنجل، خلال كلمة سلطت قناة "شئون تركية" الضوء عليها، إلى أن أردوغان مارس جرائم كثيرة ضد الإنسانية عندما احتل شمال سوريا، وقد تسبب فى تشريد قرابة الـ200 ألف شخص.

وتابع،" أردغان مارس التطهير العرقى بأسوأ حالاته بشمال سوريا، موضحا أن احتلال ادروغان لشمال سوريا تسبب فى هروب الكثير من عناصر داعش بعدما كانوا محتجزين بالسجون، الأمر الذى يتسبب فى أزمة إنسانية، مؤكدا أن مؤسسات تركية هى المسئولة عن إراقة الدماء فى سوريا".