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أبو شقة يقرر تعيين راغب مصطفى مساعدا لرئيس حزب الوفد لشئون العاملين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد، تعيين المستشار راغب مصطفى إسماعيل مساعدا لرئيس حزب الوفد، لشئون العاملين بالخارج.

وقال راغب، فى أول تصريح له، إنه سيتم دعم مبادرة "الوفد مع المرأة" خارج مصر خلال الفترة المقبلة، وسوف نقوم بالتواجد مع الشباب خارج مصر والعمل علي حل جميع العوالق الخاصة بها سواء كانت مسائل قانونية أو اجتماعية لتحقيق أكبر تفاعل مع العاملين بالخارج.

وأضاف مساعد رئيس الحزب، أن مبادرة "الوفد مع المرأة" تعد تجسيدا حقيقيا لدور الأحزاب السياسية فى التفاعل مع المواطنين سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها.

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