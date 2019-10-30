فيديو.. "محلية البرلمان" توصى بحل مشكلات طرق البحيرة حفاظا على أرواح المواطنين

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وتحدث النائب أحمد العرجاوى، عن مشكلات الطريق، مشيرا إلى عدم وجود يوتيرن شرعى، مما يتسبب فى تكرار الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، بسبب اتجاه السيارات فى الاتجاه المعاكس.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إنهاء يوتيرن قانونى فى الطريق حفاظا على سلامة المواطنين، ولمواجهة مشكلة تكرار الحوادث على هذا الطريق وإزهاق أرواح المواطنين.
وطلبت اللجنة من هيئة الطرق والكبارى ومحافظة البحيرة، بالرد كتابيا في أقرب وقت بما تم اتخاذه من إجراءات.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين محمد الدامى ومحمد عمارة، بشأن انهيار كوبريى السيد أفندي، وعبد الجليل نوح بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ما أدى إلى إغلاق الطريق، وتأخر وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال إصلاحهما.
وأكد النائب محمد الدامي، أنه تم حل المشكلة وإدراج الكوبري في خطة 2018/2019، وسيتم الطرح خلال 10 أيام.
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