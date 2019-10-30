بالصور.. افتتاح يوم الثقافة الكوري الجنوبي في جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية "يون يو تشول"، فعاليات اليوم الثقافي الكوري الجنوبي، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.

شملت الفعاليات تدشين مكتبة ركن كوريا ومعرض المطبخ والملابس الشعبية، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، و"كو مون هي" المستشار الثقافي بسفارة كوريا الجنوبية، والدكتور ناصر عبد الرازق عميد كلية الألسن.

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وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره لسفير كوريا الجنوبية لحرصه على زيارة عاصمة الشباب الأفريقي ومشاركته في افتتاح اليوم الثقافي الكوري الجنوبي الذي يعد خطوة هامة في توطيد العلاقات العلمية والثقافية وزيادة أوجه التقارب، والمساهمة في تنفيذ العديد من مشروعات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية والتي من بينها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، والمشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية.

من جانبه عبر "يون يو تشول" عن سعادته البالغة بمشاركته في فعاليات اليوم الثقافي، موجهًا الشكر لطلاب قسم اللغة الكورية والذي بدأ منذ عام 2016 ليصل عدد الطلاب فيه إلى 48 طالبًا وتتخرج أول دفعة في العام المقبل.

في ختام حفل الافتتاح تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية ورئيس الجامعة الدروع التذكارية، والتقاط الصور التذكارية مع الوفد الكوري وطلاب الجامعة.