سرقوا السمك.. السجن المؤبد لـ3 متهمين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، غيابيًا بالسجن المؤبد على 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل شخصين، وسرقة أسماكهما، وأدوات الصيد الخاصة بهما، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وبيضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، وبحضور أيمن ناصر سليم، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 10311 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1226 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

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وأوضحت تفاصيل الواقعة إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهمين "سامي ا.خ"، و"غريب ر.م"، و"محمود إ.ا"، 22 سنة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 3 / 6 / 2019، بدائرة مركز شرطة البرلس، شرعوا في قتل المجني عليهما عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن، وجلال بركات بلال، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتبين من قرار إحالة المتهمين للجنايات، بأنهم اعتدوا على المجني عليهما باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وأسلحة بيضاء "عصى" محدثين بهما الإصابات الموصوفة بتقريرهما الطبي المرفق، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما، كما وجه للمتهمين حيازتهم بغير ترخيص، أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش"، وذخائر.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة سرقوا منقولات المجني عليهما، عبارة عن أسماك وأدوات صيد، وكان ذلك أثناء استقلالهم وسيلة نقل مائية "مركب"، حال إحراز المتهمين لأسلحة بيضاء "عصي" وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، حتى استولوا على المسروقات المذكورة، كما حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصي" دون مسوغ قانوني.