الاتحاد الأوروبي: لابد من سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

دعا رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة دون تأخير، مشددين على ضرورة التجاوب مع مطالب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع، وأن يمتنع القادة السياسيون عن أي حديث من شأنه التحريض على العنف.

وقال رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان – في بيان مشترك لهم مساء اليوم – إنهم يقرون بأن مواطني لبنان قد خرجوا إلى الشوارع، وعبروا عن خيبة أملهم إزاء الوضع السياسي في البلاد، وأن اللبنانيين قد دعوا إلى مساءلة القادة السياسيين وتحقيق أداء حكومي أفضل وتجاوز الانقسامات المجتمعية، وأن هذا الأمور جميعا تتطلب الاستماع إلى دعواتهم.

وشدد رؤساء البعثات الأوروبية على أنه من المُلح تشكيل حكومة جديدة بدون تأخير، لتقوم بتنفيذ الإصلاحات الجذرية التي يحتاجها لبنان، وأن تقوم تلك الحكومة بإجراء حوار شامل مع المجتمع المدني.

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وأضاف البيان الأوروبي المشترك: "إننا نعرب عن قلقنا البالغ حيال أي انتهاك لحرية التجمع والتعبير للمواطنين وحلقات العنف الأخيرة التي طالت الاحتجاجات".. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، حريص على الشراكة القوية والدائمة مع لبنان وشعبه، واستمرار الدعم الأوروبي في سبيل استقرار لبنان وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.

وأشاد البيان الأوروبي المشترك بالقوى الأمنية اللبنانية لقيامها بانتهاج "سياسة ضبط النفس" في التعامل مع المتظاهرين حتى الآن، داعيا السلطات اللبنانية إلى حماية جميع الاحتجاجات السلمية.

وأكد رؤساء البعثات الأوروبية أن الأحزاب السياسية اللبنانية تتحمل مسئولية سلوك أنصارها، مطالبين إلى جميع القادة السياسيين بالامتناع عن الكلام الذي قد يحرض على العنف خلال الفترة الحرجة المقبلة.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.