وزير التموين يقرر إنشاء مكتب خدمة مستثمرين بشرم الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2019، بإنشاء مكتب خدمة مستثمرين بشرم الشيخ.
ونص القرار في المادة الأولى منه على إنشاء مكتب سجل تجاري بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء (مدينة الشيخ) تحت اسم مكتب سجل تجاري استثمار جنوب سيناء، لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء.
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