راغب مصطفى مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون العاملين بالخارج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:
قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الأربعاء، تعيين المستشار راغب مصطفى إسماعيل مساعدا لرئيس حزب الوفد، لشئون العاملين بالخارج.
وقال راغب، في بيان اليوم، إنه سيتم دعم مبادرة "الوفد مع المرأة" خارج مصر خلال الفترة المقبلة، وسوف نقوم بالتواجد مع الشباب خارج مصر والعمل علي حل جميع العوالق الخاصة بها سواء كانت مسائل قانونية أو اجتماعية لتحقيق أكبر تفاعل مع العاملين بالخارج.
وأضاف مساعد رئيس الحزب، أن مبادرة "الوفد مع المرأة" تعد تجسيدا حقيقيا لدور الاحزاب السياسية في التفاعل مع المواطنين سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها.
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