إحالة أوراق عاطل قتل سائق تاكسي للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 24 نوفمبر المُقبل للنُطق بالحكم؛ على خلفية اتهامه بقتل سائق تاكسي بعدما فشل في سرقته بالعاشر من رمضان.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل "محمود عبد العاطي محمد" 30 سنة، سائق تاكسي، مُقيم بالعاشر من رمضان، إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سعيد.أ.س" 21 سنة، عاطل، مُقيم بمدينة الحسينية، حيث كان يبحث عن وظيفة في إحدى الشركات بمدينة العاشر، وبعد فشله في الحصول عليها استقل التاكسي بغرض سرقة صاحبه، ولما قاومه قتله ولاذ بالفرار.

جرى ضبط المتهم خلال 4 ساعات من الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.