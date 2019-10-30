"راجعنا الأمر".. رئيس الوزراء يكشف سبب أزمة زيادة فواتير الكهرباء والمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة مشاكل المواطنين وشكاويهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز، موضحا أنه راجع الخطط مع مسئولي الشركات والوزراء المعنيين، ووجد أن المشكلة الحقيقية في التحصيل والمحصلين، حيث يحدث تأخير في بعض القراءات لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وهو ما تم مراجعته مع رؤساء الشركات.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أنه خلال 4 سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية لننهى العامل البشري تماماً من عملية القراءة، ليتجه المواطن لـ"يظبط بنفسه استهلاكه لأنه عارف هو قد ايه".

وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتاً أكثر في قطاعات المياه والغاز لكن سيتم استبدالها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الفواتير.

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وأوضح أنه خلال عام سيتم إنتاج أتوبيسات كهربائية بمصر، تعمل في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدية، والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية عبر إنتاج عدد كبير من الأتوبيسات.

وأشار إلى أن الحكومة تتواصل مع أكثر من شركة عالمية لوضع خطط لتفعيل هذا الأمر، واستبدال الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز خلال فترة قليلة مقبلة، مع فتح استبدال التوكتوك خصوصا في المدن وعواصم المحافظات والمدن الكبرى كمرحلة أولى مع اتاحة أكثر من بديل منها عربات تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى انخفاض العجز بين الواردات والصادرات بنسبة 22% عن العام السابق، حيث أن الصادرات زادت والواردات قلت.

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