ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بالكاميرون إلى 42 قتيلًا

أعلن حاكم المنطقة الغربية في الكاميرون، أوا فونكا أوجسطين، ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي الناجم عن سوء الأحوال الجوية غربي البلاد إلى 42 شخصًا على

الأقل إلى جانب تهدّم العديد من المنازل.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوالثلاثاء عن أوجسطين قوله إن

امراتين وطفلًا ورجلين تم إنقاذهم في موقع بالقرب من بافوسام عاصمة الإقليم.وأضاف المسؤول الكاميروني أن "حصيلة القتلى تتضمن نساء وأطفالًا".وأفادت وسائل إعلام بأن الحادث وقع نتيجة هطول أمطار غزيرة ضربت المدينة قبل أيام.