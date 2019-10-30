قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف شمال اليمن

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي، الانقلابية في اليمن، مصرعهم في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، على جبهة الحشوة، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها. في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

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