سفير مصر الجديد لدى الصين يصل إلى بكين

وصل السفير محمد البدري سفير مصر الجديد لدى الصين اليوم الأربعاء إلى العاصمة بكين.
كان في استقبال السفير البدري لدى وصوله على متن طائرة مصر للطيران ،ممثلون عن وزارة الخارجية الصينية، ورئيس مكتب جامعة الدول العربية لدى الصين السفير محمود الأمين، وسفير موريتانيالدى الصين، والوزير مفوض نجلاء نجيب القائم بالأعمال، ورؤساء مكاتب الدفاع والتجارة والإعلام وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.
مناصب، من بينها: مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وسفير مصر لدى روسيا، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية.
ومن المقرر أن يقدم السفير البدري أوراق اعتماده للسلطات الصينية خلال الفترة المقبلة. وشغل السفير البدري عدة
وتولي مصر اهتماما كبيرا بالعلاقات مع الصين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بست زيارات إلى الصين منذ توليه مقاليد الحكم، والتقى الرئيس الصيني شي جين بينج تسع مرات، واتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة.
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