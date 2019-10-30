زيادة البحث على حجز تذاكر موسم الرياض بالمملكة السعودية

يبحث الكثير من متابعي الترفيه بموسم الرياض بوليفارد 2019، بالمملكة العربية السعودية على طرق حجز تذاكر موسم الرياض المُنطلق من يوم 15 أكتوبر الجاري، والتي تهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، لتحسين التنمية السياحية وتنمية الاقتصاد لجعل السعودية من كبرى الدول السياحية في الشرق الأوسط.

وتزايدت أعداد الباحثين عن حجز تذاكر موسم الرياض بالسعودية خاصة بعد افتتاح عددًا

من الفنادق والمطاعم والألعاب المميزة و بوليفارد ونترلاند و نترلاند وواجهة الرياض بجانب الكثير والكثير من العروض والمسيرات والحفلات الموسيقية الغنائية التي تم إقامتها في ساحة الرياض.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن سعر التذكرة لدخول بوليفارد الرياض لتكون 100 ريال للفرد، موضحة أن التذكرة لا

تضم المطاعم والفعاليات، موضحة عبر موقعها الأماكن المتاحة لشراء التذاكر بجانب أماكن الغاء الحجز.

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وكشفت أنها أتاحت الموقع الإكتروني ticketmx، لحجز العروض والفعاليات من خلاله نظرًا للإقبال الكبير على شراء التذاكر، مشيرة أن الدخول مجاني لأقل من 12 عام.

كما نشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" رتبنا لك جدول اليوم عشان تعرف وين تروح .. وعشان تحجز تذكرتك، ادخل موقعنا أو تطبيقنا" مضيفة مع التغريدة رابط الموقع والتطبيق من هنا.