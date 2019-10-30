رفضت المحكمة العليا في نيجيريا الطعن المقدم من مرشح المعارضة الرئيسي، أتيكو أبوبكر، بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد خلال شهر فبراير الماضي والتي فاز بها الرئيس، محمد بخاري،بولاية ثانية.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء أن أبو بكر كان قد قدم أول شكوى له إلى الهيئة القضائية الانتخابية في البلاد،التي أصدرت حكما ضده الشهر الماضي.
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن بخاري كان قد حصل في الانتخابات على 56 بالمائة من نسبة الأصوات، مقابل 41% لصالح أو بكر، وفقًا لبيانات المفوضية الانتخابية، منوهة إلى أن فوز بخاري كان متوقعًا على نطاق واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا بنيجيريا ترفض طعن مرشح المعارضة بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.