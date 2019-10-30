مقتل قيادي بجماعة الحوثي في محافظة البيضاء

قُتل قيادي في جماعة الحوثيين اليوم الأربعاء، بتفجير استهدفه في محافظة البيضاء غرب اليمن. وقال مصدر محلي «إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة، بالتزامن مع مرور مدير مديرية الزاهر «غرب البيضاء» أحمد عبدالقوي صالح الحميقاني، في الطريق الدائري بمدينة البيضاء وسط المحافظة»، لافتا إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل القيادي الحميقاني، على الفور، وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة.



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