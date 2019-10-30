10 قتلى بهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في النيجر

قتل عشرة أشخاص على الأقل عندما شن مسلحون هجوماً دامياً على قاعدة "بلابرين" العسكرية جنوب شرق النيجر على الحدود مع نيجيريا، حيث تنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وقال مصدر محلي، طالبا عدم كشف اسمه، إن "ثكنة بلابرين العسكرية (على بعد 40 كلم من نغيغمي) استهدفت ليل أمس. ولم نسيطر بعد على الوضع"، مشيراً إلى "سقوط 10 قتلى".

وذكر المصدر أن "الهجوم شن عند قرابة الساعة 03,00 (02,00 ت غ)".

وتابع المصدر البلدي "ما زلنا نجهل حقيقة الوضع. إنها منطقة عسكرية وتستعد السلطات المدنية المحلية لدعم السكان".

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وأكد مسؤول كبير وقوع الهجوم، موضحاً "سقوط قتلى وإحراق معدات عسكرية" من دون التمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.

في 19 من الجاري، خطف عناصر من "بوكو حرام" الإرهابية رئيس بلدية بلدة كاباليوا القريبة من نغيغمي وزوجته.

وفي مارس 2019، قتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في هجوم انتحاري شنته "بوكو حرام" المتشددة في نغيغمي نفسها.